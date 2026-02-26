FMF inaugura en Querétaro el Segundo Congreso de Futbol Formativo rumbo al nuevo modelo de desarrollo nacional

La Federación Mexicana de Futbol inauguró este 25 de febrero el Segundo Congreso de Futbol Formativo: El Modelo de Desarrollo Mexicano, celebrado en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro, con la asistencia de más de 700 especialistas nacionales e internacionales vinculados al desarrollo deportivo.

La ceremonia fue encabezada por el comisionado del organismo, Mikel Arriola; el presidente ejecutivo Ivar Sisniega; el director adjunto de Desarrollo Global del Futbol de la FIFA, Steven Martens; el propietario del Club Querétaro, Marc Spiegel; y la presidenta de la Liga BBVA MX Femenil, Mariana Gutiérrez.

El evento forma parte de la estrategia institucional para consolidar un modelo integral que fortalezca la base del futbol mexicano y acompañe el desarrollo de niñas, niños y jóvenes desde sus primeras etapas hasta el alto rendimiento.

Nuevo modelo busca conectar futbol amateur con ligas profesionales

Durante su intervención, Arriola destacó que el objetivo del Congreso es establecer un rediseño estructural del modelo de formación en México, a partir de un estudio comparativo presentado por FIFA sobre el entorno del futbol amateur en el país.

A partir de dicho diagnóstico, la FMF impulsa un esquema que fortalece el desarrollo desde etapas escolares, integrando a menores mediante iniciativas como el torneo escolar más grande en la historia del país.

Este nuevo modelo contempla una estructura que conecta el futbol amateur, las fuerzas básicas y las ligas profesionales, ampliando los procesos de detección de talento en todo el territorio nacional.

Programas, certificaciones y perfil del jugador rumbo a 2030

En la ponencia inaugural, Sisniega subrayó que el desarrollo del futbol mexicano inicia desde la base, donde se forman los primeros hábitos y habilidades que determinan la calidad del jugador que llegará a clubes profesionales y selecciones nacionales.

Entre las principales iniciativas destacan el programa Jugamos Todos, enfocado en el desarrollo de habilidades motrices básicas; la Copa Nacional Escolar Conade-FMF; los programas de detección de talento; y la nueva Copa FMF para las categorías Sub-12 y Sub-13, que comenzará a implementarse en 2026.

Asimismo, especialistas de FIFA, la UEFA y otras federaciones internacionales participan en mesas de trabajo donde se discuten proyectos como la certificación de academias y el nuevo modelo de formación de entrenadores.

La segunda jornada del Congreso, programada para el 26 de febrero, abordará temas como el sistema de competencias de futbol base en México, la plataforma de formación continua Coaches’ Voice, los retos del futbol formativo femenil en el país, los mecanismos de detección de talento y el perfil del jugador mexicano rumbo al ciclo 2030/2031, con la participación de especialistas como Rafael Márquez, Andrea Rodebaugh y Andrés Lillini.

El Segundo Congreso de Futbol Formativo se desarrollará durante dos días con la participación de entrenadores, docentes, gestores de academias y representantes de clubes, con el objetivo de intercambiar experiencias, elevar estándares y construir una ruta clara hacia la élite deportiva en México.