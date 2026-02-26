¡INSÓLITO! La marca de Javier Aguirre en Selección Mexicana tras 27 partidos al mando

Javier Aguirre no ha encontrado su 11 estelar en Selección Mexicana de Futbol y eso se refleja en las 27 alineaciones diferentes que ha puesto en su tercera etapa como seleccionador del combinado nacional. Hoy, ante el cuadro islandés probó una nueva formación a pocas semanas de que sea su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte ante Sudáfrica.

La marca puede ser un poco engañosa ya que México ha tenido partidos incluído el de Islandia en fechas que no son FIFA por lo que no puede obligar a los clubes a prestar a sus futbolistas, por lo que tiene que echar mano casi exclusivamente de la Liga MX. Tan solo en el arco, Luis Ángel Malagón del Club América, Raúl Rangel de las Chivas del Guadalajara o Andrés Sánchez del Atlético San Luis han probado suerte como arqueros titulares de la Selección Mexicana.

Registro de Javier Aguirre como DT de México (tercera etapa)

Partidos dirigidos: 26



Victorias: 14



Empates: 7



Derrotas: 5



Goles a favor: 34



Goles en contra: 23

A pesar de que restan 45 minutos del partido entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Islandia, Aguirre podría ir anotando su triunfo número 15 en 27 partidos gracias al 2-0 momentáneo ante el combinado europeo. Recuerda que puedes seguir totalmente EN VIVO y GRATIS dicho cotejo por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva; Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos Guerrero en el terreno de juego.