¡Pasó desapercibido! George Russell se mezcla entre los fans con una curiosa ayuda para disfrutar del GP de México

George Russell, piloto de Mercedes, aprovechó un elemento de la cultura mexicana para disfrutar del Gran Premio de México desde las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez sin ser molestado por los aficionados, mientras el juvenil Frederik Vesti probaba su monoplaza en el circuito.

George Russell pasa desapercibido en las tribunas del GP de México

El piloto británico dejó su lugar en la pista como parte del reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para que el juvenil danés Frederik Vesti pudiera correr el monoplaza en la primera sesión de prácticas libres del trazado de la Magdalena Mixihuca.

Russell se puso una máscara y unos lentes obscuros para salir de los boxes y subir a las gradas del Autódromo de los Hermanos Rodríguez y disfrutar de la competencia sin el asedio de los aficionados.

Incluso se dio tiempo de compartir una imagen en sus rede sociales en donde se le ve en las gradas animosamente.

“No he visto autos de la Fórmula 1 en la pista en años, así que encontré una manera de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi auto”, escribió Russell en sus redes sociales.

Horarios del Gran Premio de México de la Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de México de la Fórmula 1 comenzó desde este viernes 24 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez con las prácticas libres 1 y 2.

Este sábado continuará la emoción de la Fórmula 1 con las prácticas libres tres entre las 11:30 y 12:30 del día y más tarde se disputará la Clasificación programada para arrancar a las 15:00 horas

Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de México con el desfile de pilotos a las 12:00 del día, seguido de la entonación del Himno Nacional y finalmente la emoción de la competencia a partir de las 14:00 horas.

