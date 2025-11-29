deportes
ÚLTIMA HORA: Oscar Piastri gana la carrera sprint en el Gran Premio de Qatar y aprieta la pelea con Lando Norris

Los pilotos de McLaren aprietan la pelea por el título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar

Qatar Grand Prix
ALTAF QADRI/Pool via REUTERS
Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - November 28, 2025 McLaren’s Oscar Piastri celebrates after qualifying in pole position for the sprint race Pool via REUTERS/Altaf Qadri
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Solo quedan dos carreras para concluir la temporada 2025 de la Fórmula 1 y tanto Lando Norris como Oscar Piastri han dejado claro que no cederán lugar uno del otro para conquistar el campeonato de pilotos, a pesar de ser compañeros en McLaren y así lo han vuelto a demostrar en la carrera Sprint previa al Gran Premio de Qatar.

Señalan a ex-estrella de la NBA por escándalo de apuestas ilegales

Oscar Piastri gana la carrera Sprint en el Gran Premio de Qatar

Oscar Piastri se llevó la carrera Sprint de este sábado 29 de noviembre previo al Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, con lo que sumó ocho puntos valiosos en la pelea por hacerse del campeonato de pilotos que disputa contra su compañero Lando Norris de McLaren, quien lidera la competencia.

El australiano se impuso a George Russell de Mercedes por una diferencia de tan solo 0,032 segundos, mientras que su coequipero Norris quedó en el tercer lugar, resagado tras toparse con grava en la última vuelta.

Por su parte, Max Verstappen de Red Bull y tercero en la contienda por el campeonato fue cuarto tras sufrir problemas con el marsopa en su monoplaza.

Así quedó la carrera Sprint del GP de Qatar:

  1. Oscar Piastri - McLaren
  2. George Russell - Mercedes
  3. Lando Norris - McLaren
  4. Max Verstappen - Red Bull
  5. Yuki Tsunoda - Red Bull
  6. Kimi Antonelli - Mercedes
  7. Fernando Alonso - Aston Martin
  8. Carlos Sainz - Williams

Así queda el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

  1. Lando Norris - McLaren - 396 puntos
  2. Oscar Piastri - McLaren - 374 puntos
  3. Max Verstappen - Red Bull - 371 puntos
  4. George Russell - Mercedes - 301 puntos
  5. Charles Leclerc - Ferrari - 226 puntos

