Lando Norris, Oscar Piastri o Max Verstappen: qué necesita cada uno para ser campeón de la Fórmula 1

La definición del Campeonato Mundial de Pilotos 2025 de la Fórmula 1 es una de las más apasionantes de los últimos años, con tres corredores aún con chances de quedarse con el trofeo: el inglés Lando Norris, el australiano Oscar Piastri y el neerlandés Max Verstappen. A falta de solo dos Grandes Premios para que termine el año, todo puede pasar.

El GP de Las Vegas del pasado domingo tuvo un nuevo giro dramático de los acontecimientos. No sólo Verstappen achicó las diferencias con Norris y Piastri al lograr su sexta victoria en el año, sino que la descalificación por parte de la FIA a los pilotos de McLaren (por un desgaste irregular en las skid blocks de sus monoplazas) provocó que la lucha por el título quedara increíblemente pareja.

Norris se mantiene como líder de la tabla con 390 puntos, seguido muy de cerca por Piastri y Verstappen con 366 cada uno. Qatar y Abu Dabi son los únicos circuitos que quedan por disputarse este año, y serán clave para conocer al nuevo campeón. Los pilotos de McLaren sueñan con lograr su primer Campeonato Mundial, mientras que la estrella de Red Bull va en busca de su quinta conquista consecutiva.

Teniendo en cuenta que Norris y Piastri corren bajo la misma escudería, los rumores sobre un impulso para beneficiar al británico no se hicieron esperar. Sin embargo, Motorsport informó que el australiano no quiere bajarse de la pelea y aseguró que no ayudará a que su compañero sea el campeón.

La forma en la que puede ser campeón del mundo de la Fórmula 1 cada piloto

Norris mantiene una ventaja de 24 puntos sobre sus competidores, con un máximo de 58 en juego. Por eso, llega con ventaja al tramo final de la temporada y hasta podría proclamarse campeón en Qatar, sin la necesidad de definir todo en Abu Dabi. Por su parte, Piastri y Norris no tienen margen de error si quieren quedarse con el trofeo.

Las chances de Lando Norris de ser campeón mundial de la Fórmula 1.



Punto de Oro: si suma 35 puntos en lo que queda, se asegura matemáticamente el Campeonato de Pilotos.

si suma 35 puntos en lo que queda, se asegura matemáticamente el Campeonato de Pilotos. Combinación Clave: si termina al menos 3° en las dos Carreras Largas y 4° en la Sprint, será campeón.

si termina al menos 3° en las dos Carreras Largas y 4° en la Sprint, será campeón. Opción de título anticipado en Qatar: si al final de la carrera del domingo logra estirar su ventaja a 26 puntos o más sobre Piastri y Verstappen, se consagrará campeón esa misma jornada.

Las chances de Oscar Piastri y Max Verstappen de ser campeón mundial de la Fórmula 1.

