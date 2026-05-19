Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: Juegos, ausencias, figuras a seguir y posible XI

La Selección de Francia llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los cuadros más importantes, poderosos y, a su vez, candidatos para quedarse con este título de la misma forma que ocurrió hace ocho años; es decir, en el Mundial 2018.

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Con un cuadro plagado de figuras de élite, la realidad es que la Selección de Francia llega como la candidata número 1 para conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, aquí conocerás el grupo en el que está, su posible XI, ausencias y figuras a seguir.

¿En qué grupo está Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Francia formará parte del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que es considerado uno de los más complicados de este evento. La distribución de sus juegos de primera fase se divide de la siguiente forma:

Francia vs Senegal | 16 de junio | 1 de la tarde.

Francia vsa Irak | 22 de junio | 3 de la tarde.

Noruega vs Francia | 26 de junio | 1 de la tarde.

¿Cuál es el posible XI de Francia para la Copa del mundo?

Mike Maigan

The Hernández, William Salibá, Dayot Upamecano y Jules Koundé.

Aurelién Tchouaméni y N’Golo Kanté.

Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Désiré Doué.

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¿Qué ausencias tendrá Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Hugo Ekitiké : El delantero del Liverpool sufrió una rotura en el tendón de aquiles durante un juego con el equipo de la Premier en abril pasado, lo que hace que se pierda la Copa Mundial de la FIFA 2026 y vuelva a las canchas hasta el próximo año.

: El delantero del Liverpool sufrió una rotura en el tendón de aquiles durante un juego con el equipo de la Premier en abril pasado, lo que hace que se pierda la y vuelva a las canchas hasta el próximo año. Ferland Mendy: Si bien no estaba programado para ser titular en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la realidad es que el aún jugador del Real Madrid ya no formará parte de la Selección de Francia por una lesión que lo obligaría a pensar en el retiro.

Figuras a seguir de la Selección de Francia