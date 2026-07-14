Francia vs España EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión TV Azteca en línea HOY martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026, partido de Lamine Yamal vs Kylian Mbappé; marcador online y goles por internet

Francia y España se enfrentarán hoy en la cancha del Estadio Dallas por el partido 101 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En esta batalla de titanes europeos ambos buscan un ansiado boleto a la Gran Final, que se disputará en Nueva York. Este duelo promete ser el punto de inflexión del torneo más importante a nivel internacional, dado que se cruzan dos de los equipos más sólidos de la competición en la búsqueda de la gloria eterna.

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La selección de Francia llega a este encuentro tras sellar su pase al imponerse 2-0 ante Marruecos en el Estadio Boston. En un choque que se definió en la segunda parte, los galos impusieron condiciones con anotaciones de Kylian Mbappé al minuto 60 y Ousmane Dembélé al 66', demostrando una jerarquía defensiva y contundencia que los mantiene invictos y los instala con autoridad entre los cuatro mejores del mundo.

Por su parte, la escuadra española logró un agónico pase frente a Bélgica el 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Con un marcador final de 2-1, La Roja se adelantó gracias a Fabián Ruiz al minuto 30, aunque fueron igualados antes del descanso. Cuando el partido parecía destinado a alargarse, Mikel Merino apareció al minuto 88 para marcar el gol definitivo de la victoria, firmando un cardíaco boleto hacia esta emocionante antesala del título.

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Pronóstico del partido Francia vs España en las semifinales del Mundial 2026

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en el rendimiento de las selecciones durante el Mundial 2026, el escenario más factible es que las redes se muevan en ambas porterías.

La velocidad del ataque galo y la capacidad de creación de la escuadra española garantizan constantes llegadas de peligro, por lo que la opción de "Ambos anotan" resulta una proyección muy segura. Además, los espacios que se abrirán por el desgaste físico en la segunda mitad y la urgencia de llegar a jugar la final del Mundial 2026 hacen que la apuesta de "Más de 2.5 goles" adquiera un gran valor para este espectacular choque en el Estadio Dallas.

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Alineación de Francia: ¿Juega Kylian Mbappé?

16 Mike MAIGNAN, 3 Lucas Digne, 4 Dayot UPAMECANO, 5 Jules KOUNDE, 17 William SALIBA, 8 Aurelien TCHOUAMENI, 14 Adrien RABIOT, 7 Ousmane DEMBELE, (C) 10 Kylian MBAPPE, 11 Michael OLISE y 12 Bradley BARCOLA.

Alineación de España: ¿Juega Lamine Yamal?

23 Unai SIMON, 12 Pedro PORRO, 14 Aymeric LAPORTE, 22 Pau CUBARSI, 24 Marc CUCURELLA, 8 Fabian RUIZ, 15 Alex BAENA, (C) 16 RODRI, 10 Dani OLMO, 19 Lamine YAMAL y 21 Mikel OYARZABAL.