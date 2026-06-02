Franck Kessié: el futbolista de Costa de Marfil que honra a su padre fallecido con cada gol

Hay futbolistas que dejan marca en cada sitio donde se instalan, pese a que no hagan carreras largas en los clubes de élite. En este caso, Franck Kessié es un mediocampista que se instauró fuertemente en los corazones de aficionados de instituciones de la talla de Milán y Barcelona. Por ello, la gente también recuerda con cariño el homenaje que el nacido en Ouragahio le hace a su padre cada que anota gol.

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¿Cómo es el festejo de gol de Franck Kessié?

El hombre que cumple 30 años en diciembre de 2026 ha sido un mediocampista con pasos fugaces en clubes élite, pero no sin dejar huella de manera bastante particular. Tras su llegada a Italia (donde básicamente tuvo toda su carrera), pasó por varios clubes, incluido Atalanta y Milán. Pero siempre siendo un hombre sumamente importante… aunque no tan mediático.

Y cuando dio su paso al Barcelona, jugando un solo año ahí, se ganó el corazón de los culés. En aquel clásico de la segunda vuelta de la temporada 22-23, el marfileño anotó el gol del triunfo en el clásico ante el Real Madrid. En dicho espacio justamente se evidenció ampliamente su festejo haciendo un saludo militar, en lo que básicamente significó el triunfo del título de liga para los blaugranas.

En esas fechas Franck Kessié confesó que ese festejo era por lo que hacía su padre, quien murió en batalla en la primera guerra civil de Costa de Marfil, cuando el futbolista tenía 11 años. “Cuando llegaba alguien de más edad que él, les hacía este saludo como señal de respeto a la otra persona. Por eso se me quedó esta imagen en la cabeza”.

¿Qué se espera de Franck Kessié en esta Copa del Mundo de la FIFA?

Tras su salida del Barca y su llegada al futbol árabe con el Al Ahli, muchos esperaban que su presencia con la selección disminuyera, pero su calidad habla por sí misma. Hoy es un referente del seleccionado dirigido por Emerse Faé, por lo que se espera que aporte liderazgo y madurez en un sector que necesitará el máximo nivel de los involucrados. Y es que enfrentar a Alemania, Ecuador y Curacao será sumamente complicado.