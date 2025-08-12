Fue campeón con Pumas, valía hasta 4 millones y le dijo adiós al futbol: se volvió piloto profesional

Bruno Marioni dejó las canchas de futbol por ser piloto profesional durante 4 años y en la que resultó ser todo un ganador, pues conquistó un título en su país natal: Argentina. El delantero que fue bicampeón con Pumas y valía hasta 4 millones de euros le tomó un gran amor al automovilismo y tuvo su época dorada en el deporte antes de ser entrenador. Cuidado Efraín Juárez: una leyenda levanta la mano para dirigir al equipo de la UNAM .

El ahora presidente del Tepatitlán detalló cómo fue su carrera como piloto profesional en el podcast El RePortero, donde indicó que participó en la categoría Fiat Competiciones en la que tuvo un gran rendimiento, pues en su primer año consiguió el subcampeonato. Marioni elige al delantero más completo de la Liga BBVA MX .

@BrunoMarioni Bruno Marioni fue piloto durante 4 años, tiempo en el que conquistó un campeonato y subcampeonato en la categoría Fiat Competiciones

Bruno mencionó que en los 4 años que compitió también obtuvo un sexto lugar y un campeonato en noviembre de 2012 a sus 37 años. Al conseguir tal hito subió de categoría, un poco más profesional, cosa que no le agradó al goleador, pues su intención era divertirse y no tanto la de competir.

¿Por qué el jugador que fue campeón con Pumas se inclinó por el automovilismo?

La leyenda de Pumas declaró que le tomó cariño al automovilismo gracias a sus 2 concuños, quienes lo adentraron en el deporte cuando él todavía era futbolista.

“Me empezaron a meter en el mundo de los simuladores, entonces Mariano desde España, Leo de Argentina y yo de México nos metimos a jugar online y ahí me empecé a enganchar. En las vacaciones fui [a Argentina] y me metí a dar una vuelta en un auto de carreras de él [su concuño]”, mencionó Marioni.

¿Por qué Bruno Marioni dejó de ser piloto profesional?

El argentino refirió que durante los 4 años que fue piloto profesional estudiaba a la par el curso de entrenador, por lo que al graduarse dejó el automovilismo para volver al futbol, su gran pasión. Después de recibirse como técnico dejó los autos por los banquillos y regresó a México para iniciar su carrera con los Venados de Mérida en la Liga de Expansión MX.