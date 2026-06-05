Así fue el INFAME autogol de Serbia con el que MÉXICO le dio la vuelta al marcador

La Selección de México empezó perdiendo el amistoso ante su similar de Serbia de este jueves 4 de junio que se juega en la cancha del Estadio Nemesio Diez, pero luego de un gran gol de Johan Vásquez y un error grosero de la defensa balcánica el equipo dirigido por Javier Aguirre remontó el marcador.

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Insólito autogol de Serbia le da la ventaja a México en un giro inesperado

Así fue el INFAME autogol de Serbia para que México le diera la vuelta al marcador

La Selección Mexicana se puso arriba en el marcador sobre Serbia, luego de un error infame por parte de Stefan Bukinac, quien intentó retrasar el balón para su portero Filip Stankovic; sin embargo, el esférico fue directo a la portería dejando sin posibilidades de reacción al guardameta.

El tanto de la remontada llegó al minuto 46, lo que le permitió a México irse al descanso con ventaja y comenzar a replantar el partido desde otra perspectiva para buscar terminar su gira de preparación con una victoria que les de confianza de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Un gol de Petar Stanic abrió el marcador a los 19 minutos luego de un error de la defensa mexicana que le rebotó el esférico al delantero serbio, y al 34' Johan Vásquez encontró el empate con un cabezazo que mandó al fondo de las redes, precedido de una gran asistencia de Brian Gutiérrez.

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