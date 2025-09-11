Fue una pieza clave para los triunfos de Chivas, lo despidieron y hoy se dedica a vender seguros

Si bien es cierto que Chivas no está atravesando un buen momento en el Apertura 2025, siempre ha peleado entre los primeros puestos de la Liga BBVA MX. Actualmente, Gabriel Milito está preparando el partido contra el América, en el que dejará a cinco futbolistas fuera del equipo . Sin embargo, un exentrenador del Rebaño reveló que su deseo es volver a pesar de vender seguros. Se trata de Marco Antonio Palacios.

Si bien está ligado a Pumas, Palacios colaboró como entrenador de una Sub 15 en el Guadalajara: “Afortunadamente pude entrar a Chivas, costó trabajo, pero al final me dieron la oportunidad”, recordaba el estratega su paso por el Rebaño. El estratega aseguró estar muy contento durante dicha etapa y sueña con que se repita. “Espero regresar un día a Chivas, me encantaría, porque siento que quedó incompleto mi trabajo”, dijo en el podcast de Chema Garrido. Por otro lado, Chivas recibiría 3 nuevos refuerzos .

@mpikolin3 / IG Pikolín Palacios fue entrenador en Chivas

El paso de Pikolín Palacios por las fuerzas básicas de Chivas

El exentrenador aseguró que dejó marcados a los chicos que dirigió en Chivas debido a que aplicó lo que aprendió de entrenadores como, por ejemplo, Tuca Ferretti. “Se formaron bien. Llegué a una Final contra Xolos, el siguiente torneo a una Semifinal. Fui a Rusia a un torneo y nos trajimos el tercer lugar”, compartió Palacios en el podcast.

TE PUEDE INTERESAR:



El trabajo de Marco Palacios fuera del futbol tras dejar Chivas

En la misma entrevista, el ex director técnico de las juveniles de Chivas aseguró que, tras salir del club, decidió probar nuevos retos y optó por vender automóviles en una agencia en Guadalajara, además de vender seguros en la actualidad. “Me gustan los retos, como una aventura. Al futbolista nos tienen malacostumbrados, porque todo nos hacen, todo nos resuelven (…) Cuando no hay proyectos en el futbol, te puedes quedar parado 3 o 4 meses sin hacer nada, vamos a darle un giro completamente”, comenzó.

“Empecé en ventas en Ford, porque tengo esa inquietud de entrar al mundo de las ventas y tener una mejor preparación en cuestión de administración porque no sé si al rato me ponen como presidente. Sigo en ventas, de forma externa y en el camino me invita MetLife para ser asesor. Estamos en la cuestión de seguros, de vida, de gastos médicos, para el retiro”, sentenció Palacios.