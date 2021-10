Barcelona tiembla por una dura estadística ante el Real Madrid

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan el domingo en un duelo más del Clásico Español, choque para el cual el cuadro culé no llega en el mejor momento y sabiendo una estadística que arrastra por tres años, el panorama luce complicado para la escuadra que será local.

El equipo que hoy dirige Ronald Koeman viene de sacar una victoria muy sufrida ante el Dinamo de Kiev en Champions League por 1-0, aunque en general el funcionamiento del conjunto no es el adecuado.

De hecho, Ronald Koeman dijo el lunes, previo a esta semana ajetreada, que su equipo no es el más fuerte desde hace unos cuatro años, que no tiene los mejores fichajes y por esos motivos no se compromete a ganar el título de Champions League.

Tres años sin ganarle en casa al Real Madrid

El Barcelona no gana el clásico en el Camp Nou desde octubre de 2018, cuando le dieron una paliza a los Merengues por 5-1, con un triplete del uruguayo Luis Suárez y que marcó el despido de Julen Lopetegui como entrenador del conjunto blanco.

Desde esa fecha, ambas escuadras se han medido en el terreno azulgrana en tres oportunidades, la primera en la Semifinal de la Copa del Rey, con un balance de dos empates y un triunfo del Real Madrid, en su última visita.

Aquel triunfo categórico, en el que no vio acción el delantero argentino Lionel Messi , tuvo a Lui Suárez, ahora en el Atlético de Madrid, como gran protagonista con un triplete. El brasileño Philipe Coutinho y el chileno Arturo Vidal, abrieron y cerraron la goleada del conjunto culé y el drama del cuadro visitante que derivó en despido de Lopetegui un día después y en el nombramiento de Santiago Solari, ahora entrenador del América en Liga MX.

Real Madrid logró empate en patio ajeno

Tras casi cuatro meses, el 6 de febrero de 2019, el Real Madrid logró un empate (1-1) en la ida de las Semifinales del torneo copero, pero ese marcador no le funcionó, porque en la vuelta, el día 27, un doblete de Luis Suárez y un autogol del francés Raphael Varane le dieron rumbo final al encuentro por 0-3 para el cuadro de Ernesto Valverde.

Racha positiva para el Real Madrid

En la décima jornada de la campaña 2019/20, en el duelo del 18 de diciembre de 2019, el Clásico se saldó con un somnoliento empate sin goles. En la pasada temporada, el 24 de octubre de 2020, el conjunto que dirigía el francés Zinedine Zidane derrotó por 1-3 con tantos del uruguayo Fede Valverde, Sergio Ramos (de penalti) y el croata Luka Modric, mientras que la joya Ansu Fati equilibró momentáneamente el marcador al inicio del compromiso.

Así llegan Barcelona y Real Madrid al partido

El Real Madrid arriba al presente cotejo con tres victorias al hilo, en el Clásico, que el Barcelona no gana desde el 2 de marzo de 2019, cuando logró imponerse condiciones en la vigésima sexta jornada de La Liga Santander por 0-1 con un gol del croata Ivan Rakitic, con Valverde en el banquillo azulgrana y Solari en el blanco.

Esos tres triunfos, suponen la mejor racha del Real Madrid ante su eterno rival, desde las tres que cosechó entre el 4 de diciembre de 1977 y el 23 de septiembre de 1978, todas en Liga (2-3, 4-0 y 3-1).

Real Madrid y su mejor racha ante el Barcelona

La racha más suculenta para los blancos en el Clásico, se remonta a los años 60, cuando logró seis triunfos entre el 1-3 en el partido de vuelta de los Cuartos de final de la Copa el 22 de abril de 1962 y el 1-2 que cosechó en la competición liguera el 28 de febrero de 1965 en una remontada firmada por José Martínez Pirri y Fernando Serena.

Contabilizando victorias y empates (3 y 5), el Real Madrid tuvo seguidilla de ocho encuentros sin perder, entre el 3 de marzo de 2011 (2-2 en el Bernabéu) y el 19 de abril de 2003 (1-2 en el Camp Nou).

Sin embargo, la mejor serie de victorias consecutivas, está en los cinco que logró el Barcelona entre el 13 de diciembre de 2008 (2-0) y el recordado 29 de noviembre de 2010 con la ‘manita’ (5-0) del cuadro de Pep Guardiola sobre el de Jose Mourinho.