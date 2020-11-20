  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Edurne, la talentosa y exitosa cantante española que inspira a David de Gea | FOTOS

Edurne es una exitosa cantante española que está en una relación con el portero David De Gea, desde 2010. Son una de las parejas más estables y famosas del deporte.

1 Edurne.jpg
2 Edurne.jpg
5 Edurne.jpg
4 Edurne.jpg
6 Edurne.jpg
8 Edurne.jpg
9 Edurne.jpg
11 Edurne.jpg
3 Edurne.jpg
7 Edurne.jpg
12 Edurne.jpg
10 Edurne.jpg
14 Edurne.jpg
13 Edurne.jpg
15 Edurne.jpg
/
1 Edurne.jpg
2 Edurne.jpg
5 Edurne.jpg
4 Edurne.jpg
6 Edurne.jpg
8 Edurne.jpg
9 Edurne.jpg
11 Edurne.jpg
3 Edurne.jpg
7 Edurne.jpg
12 Edurne.jpg
10 Edurne.jpg
14 Edurne.jpg
13 Edurne.jpg
15 Edurne.jpg
1 Edurne.jpg
2 Edurne.jpg
5 Edurne.jpg
4 Edurne.jpg
6 Edurne.jpg
8 Edurne.jpg
9 Edurne.jpg
11 Edurne.jpg
3 Edurne.jpg
7 Edurne.jpg
12 Edurne.jpg
10 Edurne.jpg
14 Edurne.jpg
13 Edurne.jpg
15 Edurne.jpg

Te Recomendamos