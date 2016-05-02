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El mundo celebra el título de Leicester City

Mira las mejores imágenes de los festejos de los aficionados de Leicester City, luego de asegurar el título de la Premier League

Por: Gibrán Kazen

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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Leicester es campeón de la Premier League

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