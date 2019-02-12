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Galería | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

El arquero Gordon Banks, leyenda de la selección de Inglaterra campeona del Mundial 1966

Por: Azteca Deportes

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Action Images/Action Images | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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Jason Cairnduff/REUTERS | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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Action Images/Action Images | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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ACTION IMAGES/Action Images / Sporting Picture | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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Action Images/Action Images | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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David Bebber/REUTERS | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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CARL RECINE/Action Images via Reuters | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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CARL RECINE/Action Images via Reuters | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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Action Images/Action Images | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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Jason Cairnduff/REUTERS | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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David Bebber/REUTERS | Gordon Banks, Leyenda del Futbol Inglés

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