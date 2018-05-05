Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Los Momentos de Sir Alex Ferguson
El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson
Alex Livesey/Getty Images | El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson
Hulton Archive/Getty Images | Alex Ferguson jugador del Rangers
Michael Regan/Getty Images | Alex Ferguson con Rio Ferdinand y Ryan Giggs
Junko Kimura/Getty Images | Alex Ferguson con la copa del Mundial de Clubes
Alex Livesey/Getty Images | Sir Alex Ferguson
Alex Livesey/Getty Images | Alex Ferguson, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo
Ben Radford/Getty Images | Sir Alex Ferguson y David Beckham
Alex Livesey/Getty Images | Wayne Rooney y Alex Ferguson
Chris Brunskill/Getty Images | ‘Chicharito’ Hernández y Alex Ferguson
Shaun Botterill/Getty Images | Pep Guardiola y Alex Ferguson
Shaun Botterill/Getty Images | Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger y José Mourinho
Alex Livesey/Getty Images | El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson
Hulton Archive/Getty Images | Alex Ferguson jugador del Rangers
Michael Regan/Getty Images | Alex Ferguson con Rio Ferdinand y Ryan Giggs
Junko Kimura/Getty Images | Alex Ferguson con la copa del Mundial de Clubes
Alex Livesey/Getty Images | Sir Alex Ferguson
Alex Livesey/Getty Images | Alex Ferguson, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo
Ben Radford/Getty Images | Sir Alex Ferguson y David Beckham
Alex Livesey/Getty Images | Wayne Rooney y Alex Ferguson
Chris Brunskill/Getty Images | ‘Chicharito’ Hernández y Alex Ferguson
Shaun Botterill/Getty Images | Pep Guardiola y Alex Ferguson
Shaun Botterill/Getty Images | Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger y José Mourinho