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Los Momentos de Sir Alex Ferguson

El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson

Por: Azteca Deportes

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Alex Livesey/Getty Images | El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson

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Hulton Archive/Getty Images | Alex Ferguson jugador del Rangers

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Michael Regan/Getty Images | Alex Ferguson con Rio Ferdinand y Ryan Giggs

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Junko Kimura/Getty Images | Alex Ferguson con la copa del Mundial de Clubes

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Alex Livesey/Getty Images | Sir Alex Ferguson

KAL|0_eaupfmi3

Alex Livesey/Getty Images | Alex Ferguson, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo

KAL|0_xjml1rt2

Ben Radford/Getty Images | Sir Alex Ferguson y David Beckham

KAL|0_oktqvh10

Alex Livesey/Getty Images | Wayne Rooney y Alex Ferguson

KAL|0_v7w05du9

Chris Brunskill/Getty Images | ‘Chicharito’ Hernández y Alex Ferguson

KAL|0_vbom2o31

Shaun Botterill/Getty Images | Pep Guardiola y Alex Ferguson

KAL|0_c7nrjbl9

Shaun Botterill/Getty Images | Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger y José Mourinho

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KAL|0_0ms1bc9g

Alex Livesey/Getty Images | El legendario entrenador del Manchester United, Alex Ferguson

KAL|0_tn099w71

Hulton Archive/Getty Images | Alex Ferguson jugador del Rangers

KAL|0_k4kqp6nl

Michael Regan/Getty Images | Alex Ferguson con Rio Ferdinand y Ryan Giggs

KAL|0_xxfm7c2k

Junko Kimura/Getty Images | Alex Ferguson con la copa del Mundial de Clubes

KAL|0_enq70b7g

Alex Livesey/Getty Images | Sir Alex Ferguson

KAL|0_eaupfmi3

Alex Livesey/Getty Images | Alex Ferguson, Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo

KAL|0_xjml1rt2

Ben Radford/Getty Images | Sir Alex Ferguson y David Beckham

KAL|0_oktqvh10

Alex Livesey/Getty Images | Wayne Rooney y Alex Ferguson

KAL|0_v7w05du9

Chris Brunskill/Getty Images | ‘Chicharito’ Hernández y Alex Ferguson

KAL|0_vbom2o31

Shaun Botterill/Getty Images | Pep Guardiola y Alex Ferguson

KAL|0_c7nrjbl9

Shaun Botterill/Getty Images | Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger y José Mourinho

KAL|0_0ms1bc9g
KAL|0_tn099w71
KAL|0_k4kqp6nl
KAL|0_xxfm7c2k
KAL|0_enq70b7g
KAL|0_eaupfmi3
KAL|0_xjml1rt2
KAL|0_oktqvh10
KAL|0_v7w05du9
KAL|0_vbom2o31
KAL|0_c7nrjbl9

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