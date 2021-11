Neymar le regala la camiseta de Brasil a niño agredido

México. Gran detalle de la estrella del Paris Saint Germain el brasileño Neymar al regalarle una camiseta firmada por todos los jugadores de la selección brasileña al niño Bruninho hincha del equipo Santos que fue acosado en internet por los mismos hinchas albinegros luego de pedirle la camiseta a un jugador del equipo rival, Palmeiras.

Una vez que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) se enteró de esto, no dudaron en invitarlo a la concentración de la selección de Brasil para ser recibido por Neymar y pasar un lindo momento con el jugador del PSG.

El jugador brasileño le entregó la camiseta de la Canarinha al niño y le mostró todo su apoyo para que pueda superar este duro momento.

Bruninho fue agredido por hinchas del Santos

Después de la derrota del Santos frente al Palmeiras, Bruninho le pidió su camiseta al portero Jailson. Este hecho generó la ira de los hinchas que comenzaron a increparlo y a su padre, quien sufrió algunos golpes.





Días más tarde, Bruninho se disculpó a través de las redes sociales por haberle pedido la camiseta al portero del equipo rival y aclaró que no es hincha de ese club. “Disculpen si alguien se ofendió porque agarré la camiseta de Jailson, es que me gusta mucho. No soy palmeirense. Es que me gusta mucho Jailson”, apuntó.

Esto fue repudiado por los clubes y por la Confederación Brasileña de Futbol. “Le hemos invitado para que pueda estar aquí con nosotros porque, como padres y personas, tenemos la obligación de ser educadores, de dar ejemplo”, declaró el director técnico de Brasil, Tite.

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ también salió en defensa del chico, al que le dijo que “no necesita pedir disculpas por ser un enamorado del futbol”.

“Nuestro deporte es lindo, pero sería mejor si todos los aficionados tuvieran corazón”, apuntó ‘O Rei’.