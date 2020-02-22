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Leicester no puede con el City

Manchester City, como visitante, se lleva los tres puntos ante el Leicester

Por: Azteca Deportes

Leicester vs Manchester City

Reuters | Leicester vs Manchester City

Leicester vs Manchester City

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Leicester vs Manchester City

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