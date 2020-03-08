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United se lleva el derbi de Manchester

Manchester United derrota al City 2-0.

Por: Azteca Deportes

Manchester United vs Manchester City

Reuters | Manchester United vs Manchester City

Manchester United vs Manchester City

Reuters | Manchester United vs Manchester City

10.- El Manchester United aparece en el décimo puesto con un valor de $3.81 billones de dólares.

Reuters | Manchester United vs Manchester City

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10.- El Manchester United aparece en el décimo puesto con un valor de $3.81 billones de dólares.

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Manchester United vs Manchester City
Manchester United vs Manchester City
10.- El Manchester United aparece en el décimo puesto con un valor de $3.81 billones de dólares.
Manchester United vs Manchester City
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Manchester United vs Manchester City
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