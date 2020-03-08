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United se lleva el derbi de Manchester
Manchester United derrota al City 2-0.
Reuters | Manchester United vs Manchester City
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- | Manchester United vs Manchester City
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