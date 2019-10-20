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El empate de Manchester United y Liverpool en imágenes

Liverpool pierde su paso perfecto en la Premier League

Por: Azteca Deportes

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

/
Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool

Getty Images | Manchester United vs Liverpool

Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool
Manchester United vs Liverpool

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