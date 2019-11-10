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Liverpool impone su ley en casa
Liverpool vence 3-1 a Manchester City y se afianza en la cima
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City
Getty Images | Liverpool vs Manchester City