  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Liverpool impone su ley en casa

Liverpool vence 3-1 a Manchester City y se afianza en la cima

Por: Azteca Deportes

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

/
Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City

Getty Images | Liverpool vs Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool vs Manchester City

Te Recomendamos