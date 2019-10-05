Paso perfecto del Liverpool en imágenes

PHIL NOBLE/REUTERS | Soccer Football - Premier League - Liverpool v Leicester City - Anfield, Liverpool, Britain - October 5, 2019 Liverpool’s James Milner shoots at goal as Leicester City’s Jonny Evans attempts to block REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.