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Sara Botello, la hermosa novia de Aymeric Laporte ¡Conócela en FOTOS!

Conoce a la modelo española Sara Botello, pareja del francés/español Aymeric Laporte, defensa del Manchester City. Estas son sus mejores fotos de Instagram.

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