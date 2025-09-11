Gabriel Milito tuvo un defensor INESPERADO antes del Clásico Nacional entre Chivas y América

Gabriel Milito recibió un mensaje alentador de André Jardine previo al Clásico Nacional entre Chivas y América que se disputará el sábado 13 de septiembre. El entrenador de las Águilas, que en dicho duelo quitará de la titularidad a un crack que valía 8 millones , declaró que Chivas es un equipo de peligro, que juega bien y que debería de tener más puntos en la Tabla General.

“Yo veo a Chivas jugando bien, por veces no obtiene el resultado, pero en su desempeño siempre muestra cosas interesantes. Me parece que tiene menos puntos de los que debería tener. Me parece un rival con muchos argumentos, que tiene una preparación bastante fina”, declaró el técnico que ya tiene una operación táctica para arrasar en el Apertura 2025 .

¿Qué opina André Jardine de Gabriel Milito, entrenador del América?

André Jardine también habló sobre Gabriel Milito, quien está en el ojo del huracán por sus malos resultados con Chivas, pese a que no menciona a los diferentes entrenadores, ya que cada uno vive su día a día diferente y no puede ponerse en los zapatos de los demás.

“Es muy difícil opinar sobre el trabajo de otros, porque hay que estar en su piel, en los entrenamientos y hay que ver cómo responden los jugadores. Cada entrenador trata de vender sus convicciones para su grupo y al final lo que no podemos olvidar nunca es que los resultados acaban sentenciando si estás haciendo bien o mal las cosas”, refirió Jardine.

¿Cuándo es el Clásico Nacional entre Chivas y América?

Chivas y América se medirán una vez más en el Clásico Nacional que se disputará el sábado 13 de septiembre a las 9:15 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. El conjunto del Guadalajara está ávido de resultados al ubicarse en penúltimo lugar de la Tabla General, mientras que las Águilas defenderán su invicto en el Apertura 2025.