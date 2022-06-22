Gabriel Otárola representará a Costa Rica en la Fut Azteca eCup

La Gran Final del Fut Azteca eCup está cada vez más cerca. Será el próximo sábado 25 de junio, cuando cuatro naciones se enfrenten en busca de la gloria.

Argentina, Costa Rica, Colombia y México, jugarán la Fase Final del torneo de FIFA 22 luego de haber superado la etapa de eliminatorias en sus respectivas competencias nacionales.

El campeón de la Copa FUTV Esports, Gabriel Otárola, será el representante tico en esta edición y viajará a la Ciudad de México para disputar la Final presencial en las instalaciones de TV Azteca.

“Estoy tranquilo después de toda la adrenalina. Se disfrutó mucho. Tuve la ayuda de dos compañeros de selección, entrenamos mucho la parte de mentalidad en caso de ir perdiendo y entrenamos mucho la táctica fija”, mencionó el ganador del torneo de Costa Rica.

“En Costa Rica es algo muy difícil ser un gamer profesional. Nos motiva que haya torneos y podamos competir”, agregó.

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Finalistas en el Fut Azteca eCup

El torneo latinoamericano de FIFA 22 ya tiene a sus finalistas definidos. Costa Rica será representado por Gabriel Otárola. Por su parte, Colombia tiene a Sebastián Ortiz, jugador profesional para Infinity Esports.

Durante el evento presencial que se realizará el próximo 25 de junio, Xpharm, jugador de Chivas Esports y Panquedeus, disputarán la Final Nacional en busca del último boleto al certamen latinoamericano.

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