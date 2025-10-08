Gana más de 30 millones con los Pumas y solamente lleva un gol; se la pasa en la banca

Aaron Ramsey llegó como el primer fichaje bomba de los Pumas UNAM en el mercado de verano. El galés aún no rinde lo esperado, pues solamente acumula un gol. Diversos medios han señalado que el mediocentro ofensivo cobra más de 30 millones de pesos anuales. Pumas se mantiene en medio de la tabla general, pero con muchos problemas.

De 12 jornadas, Aaron Ramsey solamente ha disputado seis partidos, tres de ellos de titular, pasa más tiempo en la banca. En 235 minutos ha marcado un gol y también se ha ganado una amarilla. Pumas viene de una derrota ante Chivas en la que el galés no participó con los universitarios. También hay que mencionar que el “10” del Pedregal no viajó con su selección para la Fecha FIFA.

@pumasmx Aaron Ramsey fue presentado el jueves 3 de julio como nuevo jugador de Pumas

El parón de la Fecha FIFA le había permitido a Aaron Ramsey regresar con su selección. Los Dragones dieron a conocer que el mediapunta de 34 años era baja del equipo después de resentirse de una molestia muscular. Las lesiones son otro de los temas que aquejan al ofensivo. El domingo 24 de agosto de 2025, Ramsey debutó con los Pumas en el duelo ante el Puebla.

Te puede interesar:



Pumas en lo que va del Apertura 2025:

Posición - 10

Juegos - 12

Ganados - 3

Empatados - 4

Perdidos - 5

Puntos - 13

Cierre complicado para los Pumas en el Apertura 2025

Los Pumas tendrán un cierre en el que no podrán perder ningún partido. La Liga BBVA MX regresa para los universitarios el 18 de octubre cuando enfrenten a los Rayados del Monterrey, uno de los clubes más poderosos del campeonato. Posteriormente, chocarían ante el Atlético San Luis, León y Xolos, todos rivales directos por un boleto de repechaje.

Los de la UNAM cierran el Apertura 2025 ante Cruz Azul. El encuentro aún no tiene una sede confirmada, pues diversos rumores aseguran que, si La Máquina es titular y enfrenta a los Pumas, no podrá usar el Olímpico Universitario como local. Este encuentro puede ser el parteaguas del proyecto de Efraín Juárez al frente de los del Pedregal.