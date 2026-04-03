Gennaro Gattuso despierta la sospecha de que se mudará de Italia tras fracasar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

"Si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos", fueron las palabras de Gennaro Gattuso en octubre del año pasado cuando prometía llevar a la Selección de Italia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; ahora el afamado ex futbolista no logró su compromiso y ya ha renunciado a la posición.

Pasaron algunas horas, analizó la stiuación y Gattuso se ha ido del cuadro italiano que perdió ante Bosnia en una tanda de penales que posiblemente jamás superen por la factura que ello provocó.

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Gattuso, renuncia a la dirección técnica de Italia

"Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, doy por concluida mi etapa como seleccionador nacional", acotó el ex timonel en un comunicado desplegado por la Selección de Italia.

Recordó que la camiseta de Italia es precisamente algo preciado por lo que ahora decide apartarse, reconociendo también lo que sus jugadores se esforzarom.

"La camiseta Azzurri es el bien más preciado del fútbol, ​​por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio. Quiero agradecer al presidente Gabriele Gravina y a Gianluigi Buffon, así como a todo el personal de la Federación, la confianza y el apoyo que siempre me han brindado. Ha sido un honor dirigir a la selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta", recalcó Gattuso.

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¿La gran interrogante, Gattuso se irá de Italia?

Ahora que Italia se quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y que Gattuso renunció es donde surge la interrogante si cumplirá su compromiso de marcharse de su país ante la situación que se ha presentado.

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Gattuso tiene una carrera que sigue creciendo en experiencia, pues su primer experiencia fue en Suiza, pero también ha dirigido a Milan y Napoli en Italia; España con el Valencia o en Francia con el Olympique son parte también de su historial.

Por si fuera poco, en Croacia y Grecia también tuvo empleo como estratega todo esto desde el 2012 cuando se decidió a entrarle a los banquillos.

Ahora al aguerrido Gattuso no le faltarán propuestas y seguro si son en el extranjero sí terminará de cumplir su promesa de marcharse de Italia.