Gerardo Martino elogia a Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac

Gerardo ‘Tata’ Martino aprovechó el momento de la conferencia de prensa previa al partido entre Tigres e Inter Miami para elogiar a dos de sus compatriotas y al francés André Pierre Gignac además de resaltar la importancia que tiene el partido de mañana para su plantel ya que les dará un parámetro para ver el nivel que tienen a nivel internacional:

“Es uno de los mejores equipos que disputan la Leagues Cup. Seguramente también candidato a ganar el título en México. Evidentemente, tanto ellos como nosotros estamos instalados en la siguiente fase es una buena medida para ver en qué situación estamos“.

Cuando se le cuestionó acerca del análisis que tiene del delantero André Pierre Gignac no dudó en elogiar al francés;

“Debe de ser uno de los extranjeros más importantes que ha jugado en la Liga Mexicana. Sin lugar a dudas es de clase mundial. Un jugador que tiene mucha incidencia en el equipo y que indudablemente ha marcado una época. Él, Nahuel en el arco, Guido atrás o en el mediocampo, es una columna vertebral desde seis,siete u ocho años que están jugando y que han marcado toda una época en Tigres. Incluso ganando muchos títulos, pero específicamente él por lo que me ha tocado ver ha sido el mejor futbolista extranjero que ha jugado en la Liga Mexicana. “

También el ex técnico de la Selección Mexicana y del Barcelona dio declaración al te el reencuentro que tendrá con Nahuel Guzmán a quien dirigió en su paso por el Newells Old Boys de Argentina;

“Bueno de alguna manera ha ratificado lo que muchos pensábamos acerca de su carrera como futbolista, como arquero y lo ha hecho teniendo un enorme aporte a todo esto que ha hecho Tigres. Como dije antes cuando se juntaron él, Gignac, Guido han sido totalmente decisivos en estos últimos 10 años. Le tengo un gran cariño hacia él, tenemos una gran relación y hasta incluso me enojo con él cuando tiene actitudes propias de una novela de televisión, que un futbolista y se lo digo. Me pone muy contento cuando a él le va bien y la verdad es que no tengo más que palabras de elogio para él” .