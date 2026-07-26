Lucas Ocampos: este es el salario del delantero de Rayados de Monterrey

Lucas Ocampos tiene un arranque de torneo impresionante, pues con la llegada de Matías Almeyda a Rayados de Monterrey, el equipo derrotó en casa 3-2 a Santos Laguna con un doblete del argentino en la primera jornada del Apertura 2026. El delantero ha jugado en grandes equipos en Europa, por lo que tiene un buen salario en la Liga BBVA MX.

El jugador de 32 años percibe anualmente un sueldo que ronda entre los 3.5 y 4 millones de dólares; es decir, entre 61 y 69 millones de pesos mexicanos. La segunda gran prueba de Ocampos y el conjunto regio es este domingo 26 de julio, cuando se enfrenten a Necaxa, partido en el que va como titular.

El jugador de 32 años percibe anualmente un sueldo que ronda entre los 3.5 y 4 millones de dólares.|Rayados

De lo más grande de Europa a Rayados

Ocampos es un jugador argentino que inició su carrera en uno de los llamados grandes de su país: River Plate. A muy temprana edad dio el salto a Europa, para jugar con el Mónaco en la liga de Francia. En ese ínter también formó parte del Marsella.

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El delantero también jugó en Italia para el Génova y AC Milan, para después marcharse a la Eredivisie con el Ajax. Su último equipo en Europa fue Sevilla, ya que en la segunda mitad de 2024 fue fichado por Rayados.

Los números de Ocampos con Rayados

Lucas cumplirá 2 años en la institución. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el argentino suma 12 goles y 12 asistencias en 68 partidos disputados, 44 de ellos como titular en Rayados de Monterrey. El jugador de 32 años ha conquistado varios títulos tanto en Europa como en su país, pero en México sigue en blanco, ya que no ha podido coronarse con el conjunto regio.