Gilberto Mora: cada vez con más reconocimiento mundial y así lo refleja este ranking

Gilberto Mora no solamente la está rompiendo en la Liga BBVA MX con los Xolos y en la Selección Mexicana. El canterano de los de Tijuana, ahora fue reconocido por el CIES Football Observatory. Está entre los mejores jugadores Sub20, pero no sólo eso, pues es el mejor futbolista rankeado menor de 17 años, por lo que es el más joven en la lista. Mora se ha convertido en un interés latente para el Real Madrid y lo comprarían para que nadie se los gane cuando tenga 18 años.

La estrella de Tijuana se está llevando todos los reflectores de la Liga BBVA MX. En la jornada pasada del Apertura 2025 Gilberto Mora lució como el MVP y en las recientes horas comenzó el rumor de su posible partida al Real Madrid. El CIES tiene calificado a Morita con el 75.2, sobre 100. Es una calificación alta a comparación con los otros futbolistas, pues ninguno menor de 17 años la tiene. El único que se le acerca es el polaco Oskar Pietuszewski, pero el delantero cumplió 17 años el pasado mayo.

@gil_morita Gilberto Mora ya tocó la gloria con la Selección Mexicana al ganar la Copa Oro 2025

Con la Selección Mexicana, Gilberto Mora disputó la Copa Oro 2025 como titular y se ganó un lugar en el 11 de Javier Aguirre. “El Vasco” reconoció que las oportunidades se ganan y “el chamaco se la ganó”. Con los Xolos es su jugador más rentable. En sus últimos ocho partidos, tanto de Leagues Cup como del Apertura 2025, suma cinco goles. Sebastián Abreu, entrenador del club, también sabe que el mediocampista es una gran estrella.

Los otros mexicanos que aparecen en la lista del CIES

El CIES dio a conocer un listado de los mejores Sub20 del mundo. Lamine Yamal es quien lidera este conteo con el 97.7 sobre 100. Ademas de Gilberto Mora aparecen otros mexicanos. Elías Montiel es el mejor rankeado con 83.2 sobre 100 y no sólo eso, pues es el mejor calificado de todos los jugadores fuera de Europa. El canterano del Pachuca también sonó en su momento para el Real Madrid, tuvo un gran Mundial de Clubes y es un inamovible en los Tuzos de Jaime Lozano.

Los otros dos futbolistas mexicanos que aparecen en la lista son Hugo Camberos y Amaury Morales. Lamentablemente, estos jugadores no han tenido mucho minutos con sus nuevos entrenadores. Gabriel Milito le ha dado menos de 100 minutos a Camberos en el actual torneo de la Liga BBVA MX y Nicolás Larcamón ni siquiera lo registró en el primer equipo de La Máquina.