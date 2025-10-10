Eso uno de los países más pobres del planeta, pero está cerca de clasificar al Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo entrará a la historia por ser el primero en donde tres países distintos sean la sede, sino también por las sorpresas que, desde ahora, comienzan a verse en las eliminatorias. Para prueba de ello está Haití, uno de los países más pobres del mundo que está cerca de cerrar su pase a este evento.

Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6

Con el arribo automático de México, Estados Unidos y Canadá, la Concacaf brinda más posibilidades a países que, a priori, no sueñan con el Mundial 2026. En este aspecto aparece la sorpresiva Haití, quien pese a todas sus deficiencias depende de sí misma para acceder a esta Copa del Mundo.

¿Haití depende de sí misma para acceder al Mundial Sub-20?

En estos momentos, y después de tres partidos disputados, Haití se encuentra en el primer lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf con 5 unidades gracias a una victoria y dos empates, así como seis goles a favor y tres en contra. Y es que, después de la mitad de estas eliminatorias, los haitianos aún no conocen la derrota.

Te puede interesar: ¿Cuántos cupos quedan para la próxima Copa del Mundo 2026?

Te puede interesar: ¿Cuál es el plan B de Cruz Azul en caso de concretarse la baja de Mateusz Bogusz?

What a night for Haiti 🇭🇹 pic.twitter.com/fMpXdSfCqX — Concacaf (@Concacaf) October 10, 2025

Un punto a destacar es que Haití lidera el Grupo C en donde se encuentran otras selecciones como Honduras y Costa Rica, los cuales se encuentran en el segundo y tercer lugar. Es así como, ahora mismo, los del Caribe dependen de sí mismos para acceder al Mundial 2026 por segunda vez en toda su historia.

¿Qué necesita Haití para acceder a la Copa del Mundo?

A la Selección de Haití aún le toca visitar a Honduras y recibir a Nicaragua y Costa Rica (en países distintos al suyo, por cierto, por cuestiones económicas y deportivas). En ese sentido, si los haitianos mantienen el ritmo que han tenido hasta ahora, es probable que se conviertan en la selección sorpresa del siguiente Mundial 2026.

Another night of Group C action in the books 📚 pic.twitter.com/3FSiZGbIr9 — Concacaf (@Concacaf) October 10, 2025

¿Haití es uno de los países más pobres del mundo?

La respuesta es sí; de hecho, esta es una de las razones por las cuales su hipotético pase a la Copa del Mundo 2026 sorprendería aún más. Y es que, según información del Banco Mundial, alrededor del 60% de la población haitiana vive debajo del umbral de pobreza, lo cual acrecienta sus ilusiones de disfrutar de una fiesta el siguiente año.