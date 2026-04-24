El increíble regalo que recibió Gilberto Mora en Tijuana: ni todo el dinero del mundo lo puede pagar

Tras el gol de Gilberto Mora, el joven futbolista de los Xolos recibió un increíble regalo en Tijuana: un mural en su honor, con su rostro y la palabra “orgullo” en mayúsculas. Ni todo el dinero del mundo puede pagar el hermoso regalo que recibió el mediapunta de 17 años en su ciudad. Su cara no aparece en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero sí en su ciudad.

Mientras que hay un niño mexicano al que comparan con Gil Mora, el futbolista de los Xolos ahora ha sido inmortalizado en la ciudad que lo arropó y que lo ha hecho brillar como futbolista.

Gilberto Mora of Tijuana during the 14th round match between FC Juarez and Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Benito JuarezStadium, on April 10, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.|Samuel Delgado/Samuel Delgado

¿Quién hizo el mural para Gilberto Mora y dónde está ubicado?

El artista tijuanense “Mode Orozco” realizó el nuevo mural para Gilberto Mora, ubicado en la Garita de San Ysidro, “la más transitada del mundo”. Muchos carros y personas que cruzan la frontera ahora podrán ver el rostro del joven ídolo de los Xolos allí.

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Uno de los detalles del mural de Gil Mora en Tijuana es la palabra “orgullo” en mayúsculas que aparece detrás. “La afición siente orgullo por lo que representa él en la ciudad, que si a dónde se va, la Selección y demás. Hace muchos años no había un jugador así en el país”, explicó el autor de la pintura en diálogo con Siempre en los Deportes.

Además, el muralista expresó: “Me dedico a hacer murales para enaltecer a las personas que ponen en alto el nombre de nuestra ciudad. El de Morita lo teníamos planeado hace meses, pero estábamos esperando el momento correcto. Ahorita previo al Mundial, la Selección, la Liguilla”.

Algo curioso es que el autor contó que se les ocurrió comenzarlo justo para el partido contra Pachuca, por ser, quizás, el último partido en casa de Gil Mora. “Y nos tocó vivir el mejor partido de la temporada, fue el momento exacto”, dijo Orozco. Además, contó que se tardaron no más de 8 horas por jornada (en dos días) en terminar esta obra de arte.

¿Qué lesión tuvo Gilberto Mora?

El futbolista que nació en Chiapas pero fue adoptado por Tijuana sufrió una pubalgia durante los últimos meses, razón por la cual disputó apenas 5 partidos en este Clausura 2026 (sin completar ninguno de ellos).

¿Cuánto vale Gilberto Mora actualmente?

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado actual de Gilberto Mora asciende hasta los 10 millones de euros. De todas maneras, se espera que el conjunto fronterizo pida mucho más dinero para dejarlo salir.

¿Cuándo se irá Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana? Esto dijo Sebastián Abreu

Aunque muchos sostienen que el centrocampista ofensivo se marche luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entrenador Sebastián Abreu dijo en conferencia de prensa que espera que Gil Mora se quede a disputar el Apertura 2026 con los Xolos. ¿La razón? Cumple 18 años en octubre, por lo que Morita estaría 4 meses sin jugar en Europa en caso de ser vendido ahora.

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