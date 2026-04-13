Este es el niño mexicano que comparan con Gilberto Mora y que va a debutar en un equipo europeo

El futbol mexicano vive una etapa de exportación juvenil y un mexicano que podría jugar en la Bundesliga hoy es comparado con joyas como Gilberto Mora. En Europa, una promesa de apenas 15 años está acaparando las miradas de todos los aficionados, perfilándose como el próximo gran debut en una de las ligas más importantes del mundo gracias a su talento.

Mientras que Gilberto Mora gana menos que la Hormiga González, hay un futbolista joven que jugaría en Europa. Se trata de Estefano García, un mediocampista con raíces mexicanas que brilla en las fuerzas básicas del Wolfsburgo de la Bundesliga. El juvenil, nacido en Alemania pero de sangre azteca, está muy cerca de dar el salto definitivo al profesionalismo europeo.

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¿Quién es Estefano García, el mexicano que comparan con Gilberto Mora?

Estefano García Noto nació el 22 de octubre de 2010 y posee una mezcla cultural con padre mexicano y madre italiana. Al igual que Gil Mora en la Liga BBVA MX, Estefano se destaca a su corta edad y llegaría a estar en el exigente futbol alemán.

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Bajo la gestión de Andrés Lillini en selecciones menores, García ya tuvo su primer acercamiento con la Selección Nacional de México durante una gira por España. Su capacidad para competir en Europa lo sitúa como un futuro crack para la FMF, buscando asegurar el talento.

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Estefano García habló con TV Azteca sobre su actualidad en Europa y la Selección Mexicana

En entrevista para Azteca Deportes, el joven compartió su emoción por el crecimiento que ha tenido recientemente en una de las mejores canteras de Alemania. “Ahora juego en la Sub-16 del Wolfsburgo, también he tenido partidos con la Sub-17. Hace poco fui elegido el segundo mejor jugador de la academia del mes”, comentó con entusiasmo Estefano García Noto.

Sobre su experiencia vistiendo la playera verde, Estefano no ocultó el orgullo que siente por sus raíces. “Fue una experiencia muy especial para mí y estoy muy orgulloso de representar a México. Todo es muy rápido y físico; también los entrenamientos son muy fuertes y muy organizados”, señaló el volante, quien espera debutar pronto en la Bundesliga.

¡EL PRIMER MEXICANO EN FORMARSE CON EL WOLFSBURG! 🔥



Estéfano García ha estado en las inferiores de los lobos y ha representado a México en selecciones menores🔥#VisaDeCrack pic.twitter.com/8go6lPcu88 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 9, 2026

Finalmente, el juvenil envió un mensaje de perseverancia para otros canteranos que sueñan con llegar lejos. El mediocampista enfatizó que la disciplina es la clave del éxito: “Trabajen mucho y crean en sus sueños. No es fácil, pero con disciplina se puede lograr. Es importante no tener miedo de salir de tu zona de confort”, sentenció ‘el nuevo Gilberto Mora’.

