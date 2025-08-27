Giorgos Giakoumakis lanzó durísima indirecta a Nicolás Lacarmón y su paso por Cruz Azul: “Lo que necesitaba...

Giorgos Giakoumakis realizó declaraciones en las que involucra a Nicolás Larcamón y a Cruz Azul luego de su debut con su nuevo equipo en Grecia, donde el futbolista es tratado de una manera insólita, a pesar de pasar sin pena ni gloria en la Liga BBVA MX . El delantero lanzó dardos envenenados con sus palabras, pues dejó entrever que en México no tenía el apoyo del entrenador, ni jugadores de calidad a su alrededor.

Giakoumakis detalló que su regreso a Grecia fue incluso mejor de lo que esperaba y que está muy contento con el trato de la afición, luego de vivir una experiencia complicada en México, donde dejó varios millones por su préstamo al futbol europeo .

@paok_fc Giorgos Giakoumakis arremetió contra Cruz Azul y Nicolás Larcamón tras su debut en Grecia

“[El entrenador Razvan Lucescu] me dijo que me quiere, que trabajaremos duro para tener momentos bonitos. Lo que necesitaba era un entrenador que creyera en mí, con jugadores de calidad a mi alrededor, y el PAOK tiene ambas cosas”, dijo Giorgos al referirse a Nicolás Larcamón y a Cruz Azul.

¿Cómo le fue a Giorgos Giakoumakis en su debut con el PAOK?

Giorgos Giakoumakis debutó en Grecia en la victoria del PAOK 1-0 sobre AEL. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el delantero ingresó al terreno de juego al minuto 68 por su compañero Fedor Chalov y obtuvo de calificación 6.6.

Giakoumakis fue reconocido por los aficionados, quienes se expresaron en las redes sociales sobre el buen nivel del griego, comentarios que llamaron la atención de los aficionados celestes, pues en México se fue por la puerta de atrás al no conseguir los objetivos.

El griego fue fichado por Cruz Azul en 2024 y solo disputó 2 temporadas, en las cuales marcó 9 goles en 40 partidos, 23 de ellos como titular, números muy por debajo de lo mostrado en Atlanta United.

De acuerdo con estadísticas de Besocer, el delantero marcó 24 goles en 43 encuentros con el conjunto de la MLS, que le valieron para llegar a la Liga BBVA MX.