Giovani dos Santos, confirmado para el EA Sports FC 27; así podrás utilizarlo

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, uno de los videojuegos deportivos más esperados de los últimos años. En ese sentido, la comunidad mexicana ha recibido excelentes noticias gracias a la participación del exfutbolista Giovani dos Santos.

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Giovani dos Santos logró convertirse en un jugador trascendental en la Selección Mexicana al ganar el Mundial Sub-17, el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un elemento importante en el combinado mayor, por lo que su presencia en el EA Sports FC 27 está garantizada.

¿Por qué Giovani dos Santos aparecerá en el EA Sports FC 27?

Giovani dos Santos está listo para volver al mundo de los videojuegos, pues esta vez regresará como parte de la primera generación Hall of FUT, una nueva categoría que está dedicada a los jugadores que se volvieron estrellas de culto dentro del Ultimate Team de Electronic Arts.

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Cabe mencionar que la última vez que Giovani estuvo en un juego de EA fue en el FIFA 21, cuando tuvo una carta de 73 puntos de valoración. Ahora, el mexicano volverá para el EA Sports FC 27 a través de un artículo especial como un jugador con gran potencial durante sus primeros años como profesional.

¿Cómo jugar con Giovani dos Santos en el EA Sports FC 27?

La elección de Giovani dos Santos en el Hall of FUT considera el rendimiento del futbolista en el terreno virtual, así como la forma en cómo sus cartas y su recuerdo se ha mantenido en el futuro del público, por lo que junto al mexicano aparecen otros elementos como Marouane Fellaini y Adebayo Akinfewa.

En ese sentido, debes saber que la carta estará en la Ultimate Plus Edition del EA Sports FC 27, por lo que quien tenga esta versión podrán elegir directamente a una de las cinco opciones del Hall of FUT misma que estará disponible el 31 de agosto; es decir, prácticamente un mes antes del lanzamiento del videojuego.