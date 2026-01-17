¿Se va Berterame? La MLS toca la puerta de Rayados por una de sus figuras

El mercado de fichajes empieza a calentarse y Rayados de Monterrey aparece en el centro de una negociación que podría sacudir tanto a la Liga MX como a la MLS. Desde Estados Unidos ya hubo un movimiento formal por uno de los atacantes más constantes del fútbol mexicano, y en Nuevo León lo saben: la posibilidad de una salida de Germán Berterame es real.

El club estadounidense que levantó la mano no es cualquiera. Inter Miami CF mostró un interés concreto, con una propuesta que ha sido catalogada internamente como seria y atractiva. Todavía no hay acuerdo cerrado, pero las conversaciones ya están en marcha y el escenario empieza a tomar forma.

La cláusula que pone a Rayados contra la pared

El punto clave de toda la operación es la cláusula de rescisión. La cifra ronda los 15 millones de dólares, un monto alto pero alcanzable para un club como Inter Miami, que en los últimos años ha demostrado no temerle a las grandes inversiones.

En Monterrey no existe prisa, pero tampoco cerrazón. La directiva entiende que, si Berterame considera que es el momento adecuado para dar el salto, el club deberá valorar no solo lo económico, sino el impacto deportivo de perder a uno de sus delanteros más productivos.

Mientras tanto, Rayados ya trabaja en silencio en posibles escenarios alternativos.

Un delantero probado… y con números que pesan

Antes de consolidarse en Rayados de Monterrey, el atacante construyó su carrera paso a paso: Argentina, San Luis y luego Monterrey. En Rayados, su rendimiento ha sido sostenido, con goles, asistencias y regularidad a lo largo de varias temporadas.

Ese nivel fue el que lo llevó a ganarse un lugar en la Selección Mexicana, convirtiéndose en una pieza confiable tanto a nivel de clubes como en el plano internacional.

Incluso en la jornada más reciente, volvió a responder en la cancha, marcando gol en una victoria contundente. Un detalle que no pasó desapercibido… y que alimentó aún más las especulaciones.

¿MLS, Messi y un cambio de escenario?

El interés de Inter Miami no es aislado. Otros clubes de la MLS ya habían intentado acercamientos en el pasado, sin éxito. La diferencia ahora es el contexto: una propuesta que seduce al jugador y una estructura deportiva que le permitiría compartir vestidor con figuras de talla mundial como Lionel Messi.

Desde Monterrey reconocen el interés y no lo esconden. La postura es clara: si la operación avanza, el club buscará un reemplazo a la altura.