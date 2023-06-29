Gol de ​​Danley Jean Jacques, México vs Haití
Gol de ​​Danley Jean Jacques: México 2-1 Haití | Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Gol de ​​Danley Jean Jacques: México 2-1 Haití | Copa Oro 2023

A los 78 minutos del segundo tiempo del juego México vs Haití, de la Copa Oro 2023, ​​Danley Jean Jacques recortó el marcador del partido en Phoenix, Arizona

Por: Azteca Deportes

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