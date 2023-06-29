Gol de Santiago Giménez, México vs Haití
Gol de Santiago Giménez: México 3-1 Haití | Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

También te puedes autenticar con

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad

Gol de Santiago Giménez: México 3-1 Haití | Copa Oro 2023

A los 83 minutos del segundo tiempo del juego México vs Haití, de la Copa Oro 2023, Santiago Giménez aumentó el marcador del partido en Phoenix, Arizona

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Selección Mexicana