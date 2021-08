First Tee México “Capítulo Cancún” sigue creciendo e innovando, y en conjunto con el gobierno Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, adaptaron y rehabilitaron la Escuela Centro de Atención múltiple “Elvia Carrillo Puerto”, ubicada en una de la zonas más populares del municipio y a donde acuden niños con Síndrome de Down, Autismo y Discapacidad Motriz para practicar y desarrollar el deporte, en específico el golf. De esa manera, se promueven los buenos valores entre la niñez mexicana.

Para Mara Lezama, Presidenta Municipal de Benito Juárez, las acciones promovidas por First Tee México son fuente de inspiración para todos. Cabe destacar que esta mañana también se llevó a cabo una exhibición y capacitación para niñas, niños y jóvenes.

“Es padrísimo ver lo que se está haciendo aquí, junto con First Tee México y así apoyar este gran proyecto que se encarga de promover el deporte entre los niños, niñas y adolescentes que quieren practicar este deporte y aprender golf, esto sería imposible si no fuera por First Tee México y de manos de los que tienden para apoyar esto. Es un placer apoyar y darle mantenimiento a esta escuela para que todos los niños puedan practicar deporte, para que estos niños, que viven en esta zona, tengan la oportunidad de recibir clases de golf completamente gratuitas, porque el golf no es exclusivo de unos cuantos”, comentó.

Te puede interesar: Abraham Ancer se mantiene dentro del top 10

“Yo estoy completamente feliz de ver cómo este tipo de programas como First Tee y programas como estos, que promueven deporte, se van dando en esta zona”, agregó.

Esta mañana la presidente @MaraLezama acompañada del director @dmgcancun, realizó un recorrido para conocer los trabajos del programa "First Tee Golf México", que realizó una exhibición y capacitación a niños, niñas y jóvenes de la SM 237.👏🏼💪🏼🏌🏻‍♂️🏌🏻‍♀️⛳ pic.twitter.com/gO0YlHD1vZ — InstitutoDeporteBJ (@imdcancun) August 28, 2021

First Tee México

First Tee llegó a México en 2017 y se trata de un programa que busca acercar el golf a los jóvenes, ayudarles a desarrollar su talento y sobre todo inculcar valores como la honestidad, integridad, espíritu deportivo, responsabilidad, confianza, perseverancia, respeto, cortesía, juicio y empatía entre otros. Actualmente hay 200 niños y 20 entrenadores certificados que forman parte del proyecto.