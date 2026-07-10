El jugador que sería el SACRIFICADO en Cruz Azul tras la posible llegada de César Montes

La Máquina de Cruz Azul es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de transferencias, pues entiende que, como actual campeón de la Liga BBVA MX, debe mostrar una imagen de pulcritud y superioridad dentro del torneo Apertura 2026 a iniciar en los próximos días.

cruz azul

Uno de los jugadores que suenan con llegar a La Noria es César Montes, quien después de un periodo en Europa no tendría problema en regresar a la Liga BBVA MX para defender los colores de Cruz Azul. Ante ello, ¿qué jugador sería el sacrificado para que el Cachorro sea titular en el club?

El jugador que sería sacrificado en Cruz Azul para la titularidad de César Montes

A falta de un comunicado oficial, todo haría indicar que César Montes se convertiría en uno de los refuerzos de lujo de Cruz Azul de cara a la siguiente temporada, esto entendiendo que el club desea reforzar su aparato defensivo ante las complicaciones que vivió el torneo pasado.

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Por fuentes: existen sondeos por Gonzalo Piovi del fútbol argentino y de la MLS. Cruz Azul abierto a negociar por el defensa central este verano.



Info de sondeos, adelantado por @cordova_sports. pic.twitter.com/JmiWlM1YDT — Carrerismo (@ikecarrera) June 5, 2026

De concretarse su llegada, el central de 29 años de edad llegaría para ser titular y uno de los líderes de Cruz Azul, por lo que todo haría indicar que se colocaría como central por izquierda haciendo mancuerna con Willer Ditta, quien es considerado uno de los mejores centrales de la Liga BBVA MX.

De concretarse esta situación, el sacrificado en el esquema titular de Joel Huiqui podría ser Gonzalo Piovi, quien destacó por tener algunos errores puntuales en la última temporada y que, incluso, ha sonado para reforzar al Inter Miami, equipo de la MLS en donde milita Lionel Messi.

¿Qué jugadores han llegado a Cruz Azul para la siguiente temporada?

Cruz Azul confirmó la llegada de Juan José Calero, elemento de 27 años que, si bien podría tener participación en el primer equipo, llegaría como estelar del cuadro de segunda división. Además, está cerca de fichar a Alan Montes, central de 25 años que es hermano del propio Cachorro.