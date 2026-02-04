Gremio vs Botafogo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Brasileirao; marcador online

Botafogo visita a Gremio en la Jornada 2 del Brasileirao 2026. Dirigidos por Martín Anselmi, el conjunto de la 'Estrella Solitaria' tuvo un debut goleador tras vencer a Cruzeiro por marcador de 4-0, resultado con el que se colocaron como líderes en el arranque de la competencia.

Del otro lado, el Gremio comandado por Luis Castro encara el juego en casa tras haber perdido en su debut durante su visita al Fluminense.