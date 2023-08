Grupo Frontera dará concierto GRATIS en el Zócalo de la CDMX el 15 de Septiembre

Este miércoles 23 de agosto de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó a través que para el 15 de septiembre, en el Zócalo capitalino se tendrá la presencia de Grupo Frontera para los festejos del Aniversario del Grito de Independencia.

Fue en la mañanera donde AMLO decidió revelar la noticia de que para el 15 contará con la participación de la agrupación. Posteriormente, pusieron un pequeño pedazo de la canción “No se va”.

“Ya de una vez les voy a decir, van a estar los de Grupo Frontera el 15 en la noche, en el Zócalo”.



El presidente de México ya ha demostrado en varias ocasiones que Grupo Frontera es de su agrado pues las letras de sus canciones y el género los ha presumido en sus mañaneras.

La principal razón es que, al estar siendo tan famoso el género de los corridos tumbados, Andrés Manuel ha confirmado que los jóvenes deberían de escuchar mejor canciones como las de Grupo Frontera. Pues considera que hay muchas agrupaciones que fomentan la violencia y terminan enalteciendo la vida de los narcotraficantes.

“Para los jóvenes, no tienen que andar escuchando que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas’ y ‘el Calibre 50, todas esas cosas. ¡no, no, no, no, no! Música buena, es el repertorio nuestro”.

¿A qué hora será el concierto de Grupo Frontera?



Se espera que la banda musical estadounidense de ascendencia mexicana, pueda salir al escenario antes de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Tocaría hora y media para que puedan hacer el grito de independencia y después se espera que vuelvan a tocar. Aunque, de igual forma, podría salir alguna otra agrupación para seguir amenizando la noche mexicana.

