ÚLTIMA HORA: Barcelona regresa al Camp Nou con tremendo resultado

¡BIENVENIDO! Día histórico vivió el club Barcelona en esta jornada 13 de LaLiga al regresar al mítico Camp Nou luego de más de dos años de ausencia por las remodelaciones que comenzaron en junio de 2023. El estadio, ahora renovado y con una imagen moderna, vuelve a ser testigo de la magia culé en un triunfo contundente de 4-0 sobre el Athletic de Bilbao, que quedará marcado como el partido del regreso a casa.

Durante las obras de modernización, el equipo del Barcelona jugó como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys, un recinto que cumplió con la función de albergarlos, pero que nunca pudo igualar la esencia del Camp Nou. La vuelta al coloso blaugrana significó un reencuentro con su afición, que llenó las gradas para celebrar el retorno y apoyar a un equipo que busca recuperar el liderato en la liga española.

¿Cómo fueron los goles del triunfo Barcelona?

El partido comenzó con intensidad y apenas al minuto 4, Robert Lewandowski abrió el marcador con un disparo colocado a la esquina inferior izquierda tras una gran jugada colectiva. El polaco volvió a demostrar su jerarquía en el área.

En el tiempo agregado de la primera parte (45+3), Lamine Yamal deslumbró con su visión de juego y asistió a Ferran Torres, quien definió de primera con precisión para el 2-0.

La segunda mitad arrancó con fuerza y al minuto 48, Fermín López aprovechó un espacio en el área para marcar el tercero con un disparo cruzado a la esquina inferior derecha.

Finalmente, al minuto 90, otra vez Lamine Yamal fue protagonista al asistir a Ferran Torres, que cerró la goleada con un disparo raso desde corta distancia. El 4-0 selló en un día perfecto para los culés.

Más allá del resultado, el regreso al Camp Nou fue el verdadero protagonista. Los aficionados vibraron con cada gol y celebraron la reapertura de un estadio que ahora luce renovado, pero mantiene la esencia de ser la casa del Barcelona.

Barcelona se sube a la cima de LaLiga

Con este triunfo, el Barcelona no solo sumó tres puntos vitales para igualar al real Madrid en la cima del campeonato español con 31 y ahora espera el resultado del partido del conjunto de Xabi Alonso que juega ante Elche sete domingo 23 de noviembre.

La fiesta culé está de vuelta en casa, y el Camp Nou volvió a rugir como en sus mejores días.

