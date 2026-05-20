Esto piensa la comunidad gamer ante la posibilidad de que el GTA VI cueste más de 100 dólares

El GTA VI se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados no solo de este año, sino de todos los tiempos en el mundo gamer. Ante tal situación, son muchos los comentarios respecto a la posibilidad de que su costo sea superior a los 100 dólares.

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Como sabes, el costo de producción del GTA VI se ha convertido en uno de los más elevados de la historia, pues mientras algunos mencionan que la inversión de Rockstar Games supera los 1,500 millones de dólares, otros mencionan que la misma no es menor a los 3,000 millones de dólares.

¿Qué piensan los fanáticos sobre un costo superior a los 100 dólares del GTA VI?

De acuerdo con una encuesta realizada por FirstLook, firma que ha trabajado con empresas como Remedy y Electronic Arts, pese al elevado costo que sugiere este precio de 100 dólares, muchas personas están dispuestos a pagarlo con tal de contar con el GTA VI.

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🎮 Strauss Zelnick, dueño de Rockstar Games, ha asegurado que el 19 de noviembre de 2026 se mantiene como fecha inamovible



😡 Ante la posibilidad de retrasarse… pic.twitter.com/H6cLpH9uQv — 3DJuegos (@3djuegos) May 19, 2026

La fuente menciona que cerca del 40 por ciento de los usuarios que han participado en dicha encuesta, realizada en el Reino Unido y los Estados Unidos, están dispuestos a pagar tal cantidad por tener el Grand Theft Auto, esto después de las filtraciones que han surgido en los últimos meses.

Este sondeo incluye a 1,000 jugadores de cada país y su deseo de adquirir el GTA VI prácticamente al precio que sea. Eso sí, el 59 por ciento considera que pagar 100 dólares por un solo videojuego es una cantidad excesiva, mientras que el 1 por ciento restante piensa que este precio es “muy barato”.

¿Cuándo sale a la venta el GTA VI?

Si no ocurre nada extraño en los próximos meses, Rockstar Games hará el lanzamiento oficial del GTA VI el próximo 19 de septiembre. Y de acuerdo con la encuesta, la conclusión general indica que el precio de este videojuego debería rondar los 70 y 80 dólares.