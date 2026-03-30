GTA VI sucumbe ante filtración falsa; ¿de qué trata este nuevo engaño?

El GTA VI se ha convertido, sin duda alguna, en el videojuego más esperado de este año gracias a la cantidad de detalles que han surgido en estos meses, así como al impacto económico que espera tener. Tristemente, esto ha hecho que algunas personas filtren información completamente falsa.

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Al ser el videojuego más esperado de este año -y muchos más-, era de esperarse que las filtraciones fueran comunes entre los amantes del GTA VI. Sin embargo, una de estas ha escalado a ámbitos mayúsculos, por lo que es preciso conocer de qué se trata y por qué su información es falsa.

¿Cuál es la filtración falsa que ha sacudido al GTA VI?

Fue hace unos días cuando, a través de redes sociales, se lanzó un video que cuenta con detalles gráficos de la forma en cómo luciría el GTA VI. Este video rápidamente se volvió viral, pues concede más información en torno a lo que se espera de este videojuego de RockStar Games.

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Sin embargo, más pronto que tarde se supo que el video era completamente falso, el cual se une a la lista de filtraciones que han surgido en la última semana y que tienen nula relación con RockStar Games, lo cual ha comenzado a preocupar a la fanaticada sobre la fácil que se puede engañar a la comunidad en este sentido.

En el video se muestra una de las casas en donde Jason se encuentra pero que es parte del segundo tráiler del GTA VI. Fue así cuando, tiempo después, se supo que el video se realizó bajo el editor del videojuego Far Cry 5, lo cual hace que su parecido con el Grand Theft Auto sea fascinante.

¿Cuándo sale el GTA VI y cuál será su precio?

Después de varios problemas con los que RockStar Games tuvo que lidiar en el pasado, se sabe que la fecha oficial del lanzamiento del GTA VI está programada para el 19 de noviembre. Rumores indican que su costo será de alrededor de 100 dólares; sin embargo, esta información no se ha confirmado hasta ahora.