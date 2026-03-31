¡Ya no habrá sorpresas! Esta es la razón por la que el GTA VI ya no tendrá retrasos

Muchos rumores han sacudido el mundo de las redes sociales relacionados directamente con los videojuegos, y uno de estos guarda relación con la llegada del GTA VI. Por tal motivo, aquí conocerás la razón por la cual este título ya no tendrá más retrasos como en el pasado.

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El GTA VI es, probablemente, el juego más esperado del 2026 y uno de los más llamativos de los últimos años gracias a la cantidad de fanáticos que tiene a lo largo del mundo, así como por el dinero que ha invertido y por el costo que puede tener para distintas consolas a nivel internacional.

¿Por qué el GTA VI ya no tendrá retrasos?

Como sabes, en el pasado se habló de la posibilidad de que el GTA VI saliera a la venta a finales del año pasado; sin embargo, debido a una serie de problemas relacionados con RockStar Games se atrasó un año, por lo que ahora este llegará hasta noviembre del 2026.

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GTA V // GTA VI



El GTA 6 hace parecer al GTA 5 un juego de play 3 ⚰️💀💀 pic.twitter.com/SjjewknpV2 — Ulises (@UlisesDavid__) March 22, 2026

La fecha estipulada es el 19 de noviembre, y aunque existen muchas preguntas en torno a si volverá a cambiar de día, la realidad es que luce improbable esta situación debido a que el juego ha entrado a una fase crucial de desarrollo, lo cual impide una modificación en su fecha de lanzamiento.

Según RockStar Games, se ha anunciado un nuevo reclutamiento masivo a fin de un rol de trabajador Game Tester. Esta función detecta los problemas y fricciones del juego para, posteriormente, reportarlo a los equipos pertinentes, lo cual sugiere el último paso antes de su lanzamiento oficial.

¿Por qué esta situación impide una nueva modificación en el lanzamiento del GTA VI?

El testeo se realiza una vez que la fase de producción de un videojuego ha comenzado, tal y como ocurrió con el GTA VI. Por tal motivo, se sabe que el título ha entrado oficialmente a su fase final de desarrollo, por lo que, durante más de seis meses, se estudiará a fondo el mismo para lanzarlo de la forma más perfecta posible.