Estas son las 4 sorpresas que Guillermo Almada prepara con América para el Apertura 2026

El Club América entiende que el torneo Apertura 2026 es la oportunidad perfecta para recuperar la mística que perdió en el último año, por lo que, para ello, decidió fichar a Guillermo Almada como su entrenador luego del paso que el uruguayo tuvo por el balompié de España.

Colectivamente, al América no le alcanza

El objetivo de lograr un nuevo título de Liga BBVA MX para el América es claro; por tal motivo, se espera que Guillermo Almada realice una serie de modificaciones en su XI titular que podría generar cierta sorpresa en los aficionados, sobre todo, por los nombres que suenan en estos momentos.

¿Qué sorpresas tendría Guillermo Almada en su XI estelar con América?

De acuerdo con información del portal América Monumental, el entrenador charrúa le daría una nueva oportunidad a Kevin Álvarez para afianzarse por la banda derecha como lateral o carrilero, esto pese al deseo de la afición por darle una posibilidad a su canterano Dagoberto Espinoza.

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Thiago Espinosa, quien recientemente fue adquirido en su totalidad por el América, disputaría un puesto titular como extremo por derecha y no como lateral, lo cual abriría una nueva oportunidad para él. Del mismo modo, se espera que Alexis Gutiérrez tenga más participación en el XI titular del entrenador charrúa.

Sin embargo, posiblemente el cambio más significativo sea el regreso a la titularidad de Alan Cervantes, quien tendría una última oportunidad con el Club América para afianzarse junto a Erick Sánchez en el centro del campo ante la necesidad de despliegue que exige el entrenador sudamericano.

¿Qué jugadores serían sacrificados en el XI titular del América?

Sin duda, uno de los elementos que podría salir del XI titular del Club América sería Raphael Veiga, quien pese a tener técnica no cuenta con el dinamismo que espera su entrenador. Del mismo modo, jugadores como Rodrigo Dourado no tendrían muchos minutos de mantenerse en la institución.