Guillermo Almada ya tiene claro quién es su jugador estrella y no es Henry Martín: “Fue el mejor en la cancha”

América volvió a sumar de a tres y se colocó entre los puestos más altos de la tabla general del Apertura 2026. Los azulcremas vencieron por 4-2 a Necaxa en la Jornada 10 con una actuación sobresaliente de Henry Martín, marcando tres goles para su equipo. Sin embargo, Guillermo Almada destacó a otros de sus jugadores en conferencia de prensa.

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A pesar de que los focos estaban puestos sobre Henry Martín y Miguel Borja, los goleadores del encuentro, el entrenador uruguayo decidió desviar la atención hacia uno de sus mediocampistas. Según lo mencionado por Almada, Erick Sánchez fue el mejor jugador dentro del terreno de juego en el partido ante los Rayos del Necaxa.

Guillermo Almada elogia a Erick Sánchez

“Chiquito Sánchez fue el mejor jugador de la cancha, lo quiero aclarar porque tuvo un rendimiento, no solo en la zona defensiva, sino en el aporte ofensivo que hizo y me gusta esos reconocimientos“, fue lo que expresó el entrenador charrúa durante la conferencia de prensa post partido.

Chiquito Sánchez fue el mejor de la cancha contra Necaxa, según Guillermo Almada|Crédito: @ClubAmerica / X

Sánchez es uno de los jugadores más criticados por la afición desde que Almada tomó el rumbo del equipo. En este partido en cuestión, el mediocampista fue señalado por cometer errores en las progresiones ofensivas del equipo. No obstante, el timonel uruguayo respaldó a su futbolista y lo colocó por encima de Henry Martín en el duelo ante los Rayos.

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Así fue el partido de Erick Sánchez contra Necaxa

Chiquito Sánchez disputó los 90 minutos completos en el triunfo del América sobre Necaxa. Entre sus estadísticas más destacadas resaltan su 80% de precisión en los pases y el hecho de haber ejecutado dos pases clave que derivaron en una ocasión clara de gol.

También sumó cuatro contribuciones defensivas y cinco recuperaciones, de acuerdo a los datos arrojados por SofaScore. Sin embargo, este desempeño lo mantuvo lejos de los mejores jugadores del partido según la fuente mencionada.

Finalizó el encuentro con una calificación general de 6.7 sobre 10, muy lejos de Henry Martín, quien recibió una puntuación de 9 gracias a su triplete. Hasta su compañero del mediocampo, Edwin Cerrillo, obtuvo una calificación más alta con un 7 sobre 10. Demás está decir que no sumó goles ni asistencias contra los Rayos.