Pumas se desharía de una de sus estrellas para el Apertura 2026; no convence a Solari

Una de las razones por las cuales Pumas se mantiene como un candidato claro al título del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX deriva en mantener su plantilla para este torneo pues, salvo Jordan Carrillo, ningún elemento de jerarquía ha dicho adiós al conjunto del Pedregal hasta ahora.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Sin embargo, la situación podría dar un giro de 360 grados luego de la información surgida en los últimos días, misma en donde se menciona que una de las estrellas de Pumas podría dar marcha atrás y abandonar el cuadro capitalino con miras a tener un nuevo proyecto en el futbol mexicano.

¿Qué jugador de Pumas podría abandonar el club en este Apertura 2026?

De acuerdo con información del insider Pello Maldonado, el cual radica en Nuevo León, Guillermo Martínez habría sido ofrecido a los Tigres de la UANL ante la urgencia del club por encontrar a un elemento de tres cuartos del campo en adelante, esto de cara al resto del torneo.

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Cabe mencionar que, hasta ahora, Esteban Solari le ha dado el voto de confianza a Juninho Vieira y Roberto Morales antes que al seleccionado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, con 31 años de edad, el mexicano entendería que necesita una nueva aventura en su vida.

Bajo este contexto, también es una realidad que este año ha sido pobre numéricamente hablando para el atacante mexicano, el cual únicamente anotó cinco dianas en 536 minutos disputados en el torneo pasado distribuidos en 17 juegos entre la Liga BBVA MX y la Concacaf.

¿Cuáles son los siguientes juegos de Pumas y Tigres?

Pumas abrirá con las acciones de la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando viaje a la frontera del país para medirse al Juárez FC. Tigres, por su parte, intentará salir de su mala racha el sábado 1 de agosto cuando viaje a La Corregidora para enfrentar a los Gallos del Querétaro.