Probablemente salga de Pumas y aún así les dejaría estos millones

En los días recientes se hizo evidente una situación alrededor de Pumas, donde se hizo énfasis en que varios de sus elementos terminaban contrato a la brevedad. En ese sentido, aunque algunos formarían parte de una depuración, otros no llegaron a un acuerdo con el conjunto auriazul. Y quien se fue al Mundial sin arreglar su renovación es Guillermo Martínez. Aunque nada está escrito, el Memote se iría dejando dinero… aunque se despida como agente libre.

Jorge Campos lo tiene claro: “El portero tiene mucho que ver en los equipos que están quedando fuera”

¿Cuánto dinero dejará Guillermo Martínez aunque se vaya de Pumas?

Específicamente, el contrato de Guillermo Martínez termina en este 2026. Los reportes aseguran que se sentaron a negociar su renovación, sin embargo no hubo acuerdo previo a la Copa Mundial de la FIFA. Fue por eso, que las negociaciones seguirían en estos precisos días, pues al club no le convendría dejarlo libre, en caso de existir algún equipo interesado por el ‘9’.

En dicho sentido, el Memote podría negociar con quien él quiera y se iría sin compra directa entre clubes. Sin embargo, gracias a su participación en el Mundial, los del Pedregal recibirán alrededor de 360 mil dólares. Esto ocurre así, porque FIFA “recompensa” a los clubes que tienen a sus futbolistas en exigencia máxima y posible riesgo de lesiones en los torneos internacionales. Es decir, Pumas se beneficiará con casi 6 millones y medio de pesos mexicanos.

Sin embargo, para los que son seguidores del ariete de 31 años, parece que hay buena voluntad de parte de ambos bandos. Los directivos de la UNAM tienen a Guillermo Martínez como parte del proyecto presente y sería su trabajo convencer a Esteban Solari de darle más minutos, los cuales perdió de manera clara en el semestre pasado.

¿Cómo luce el presente de Guillermo Martínez en Pumas?

Las sensaciones en general entienden que hoy Guillermo Martínez es segunda opción, pues el delantero titular es Juninho, quien tiene a Robert Morales como acompañante en el ataque. Y esto se evidencia con solo dos partidos completados en el Clausura 2026, en ese torneo donde Pumas llegó a la final, mismo en el que se perdió toda la liguilla por estar en la convocatoria de México. En ese sentido, tendrá su última oportunidad para convencer al nuevo cuerpo técnico de ser titular ante la delantera… al menos hasta que se anuncie su renovación.